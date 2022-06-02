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İntihar girişimini izlerken kaza yaptılar! Çok sayıda yaralı var

02.06.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde intihar girişimini izleyen sürücüler kaza yaptı. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan intihar girişiminde bulunan kişi ise ikna edilerek karakola götürüldü.

İntihar girişimini izlerken kaza yaptılar! Çok sayıda yaralı var

Hatay’ın İskenderun ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatısında intihara teşebbüs eden kişiyi izleyen sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Antakya-İskenderun karayolu Deniz Alayı bölgesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve eşi evi terk ettiği için bunalıma giren Oktay E., mahalle muhtarına ve polise intihara teşebbüs edeceğini bildirerek inşaat halindeki binanın çatısına çıktı. Şahsı intihardan vazgeçirmek için ekipler seferber oldu.

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5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Polis şahsı ikna etmeye uğraşırken, itfaiye ekipleri binanın altında şişme branda açtı. Antakya-İskenderun karayolunun hemen yanında yaşanan intihar girişimini seyretmek isteyen sürücülerin karıştığı zincirleme kazada ise 5 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, intihara teşebbüs eden ve ikna edilerek hastaneye götürülen Oktay E. hakkında işlem başlatıldı.

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İsmet İnönü Mahallesi Muhtarı Engin Aktuğ, şahsın intihar edeceğini kendisine bildirdiğini, polis ve itfaiyenin gerekli tedbirleri alarak şahsı intihardan vazgeçirdiklerini ancak intiharı izlemek isteyen sürücülerin kaza yaptığını söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Hatay
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