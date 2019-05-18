İntihar girişimini izleyip, görüntülediler

Muammer ŞEN/KARAMAN (DHA)- KARAMAN'da, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan Murat I. (25), polis tarafından ikna edildi. Çok sayıda kişi bu anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki 5 katlı binada meydana geldi. Bunalımda olduğu öne sürülen Murat I., binanın çatısına çıkarak atlayacağını söyledi. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ise Murat I.'nın atlama ihtimaline karşın hava yastığı açtı. Sağlık ekipleri olay yerinde hazır beklerken, polis Murat I.'yı ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 40 dakika süren çalışmanın ardından Murat I., ikna edildi. Murat I., sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Karaman Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Öte yandan durumu sokaktan geçerken fark eden birçok kişi olay yerinde toplandı. Bazı kişilerin olayı cep telefonu kameralarıyla görüntülemeleri dikkat çekti.

