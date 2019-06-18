HABER

İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

BARTIN'da, eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı inşaat işçisi Ersin K.

İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı inşaat işçisi Ersin K. (39), 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polisin yaklaşık bir saatlik çabası sonucu ikna edilen Ersin K. eylemine son verirken, çevrede toplananlar cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı.
Olay, Kemerköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Eşinin şikayeti üzerine mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı verilen inşaat işçisi Ersin K., intihar etmek amacıyla 4 katlı binanın çatısına çıktı. Ersin K.’yi gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri çatının altına şişme yatak açarak önlem alırken, polis de binanın önündeki yolu trafiğe kapattı. Çatıya çıkan polisler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Ersin K.’yi ikna ederek indirdi.
Ersin K.'nin eylemi sırasında çevrede toplanan kişiler, cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı.
Ersin K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılarİntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılarİntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılarİntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar

PARTNER Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı Annesi öldü, bakın o ne yaptı! Kıvrımlı model olay yarattı
Kuaförü su bastı, müşteri ve çalışanlar mahsur kaldıKuaförü su bastı, müşteri ve çalışanlar mahsur kaldı
Jandarma dere yatağında mahsur kalan 7 kişiyi kurtardıJandarma dere yatağında mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.