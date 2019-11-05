HABER

İntihar için atladığı kuyudan 4 saat sonra kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 10:02 | Son Güncelleme

Konya’da bunalıma giren bir kişi intihar için atladığı kuyudan cep telefonuyla konum paylaşarak arama ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, merkez Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi Tavusbaba Sokak üzerinde meydana geldi.

Konya’da bunalıma giren bir kişi intihar için atladığı kuyudan cep telefonuyla konum paylaşarak arama ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, merkez Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi Tavusbaba Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir maddi sorunlar nedeniyle bunalıma giren A.Ö., Meram ilçesinde arazide gezmeye başladı. Bu sırada arazide boş bir kuyu gören A.Ö. kuyuya atladı. Yaklaşık 3 metre derinlikteki kuyuya atladı. Vücudunda çizikler oluşan ve kuyuda kalan A.Ö. daha sonra cep telefonuyla şehir dışındaki polis olan bir yakınını arayarak durumu anlattı. Bunun üzerine şehir dışındaki yakını da durumu Konya 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirdi. İhbar üzerine Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi’ne polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından A.Ö. kendini arayan polis ekiplerine konum attı. Atılan konum üzerinden yola çıkarak ekipler, A.Ö.’yü düştüğü kuyudan çıkarttı. Vücudunda çizikler oluşan ve durumunun iyi olduğu görülen A.Ö. polis aracına alınırken, gazetecilerin "Nasıl düştün? sorusuna "Bilmiyorum, hatırlamıyorum" şeklinde cevap verdi. A.Ö. daha sonra ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su
Eğirdir Gölü'nün yüzeyi, 10 yılda 84 kilometrekare azaldıEğirdir Gölü'nün yüzeyi, 10 yılda 84 kilometrekare azaldı
Azez’de DEAŞ lideri Bağdadi’nin kız kardeşi olduğu belirlenen Rasmiye Avad, eşi Abbas Hammud İbrahim, gelini ve 5 çocuğu 04 Kasım 2019 akşamı gözaltına alındı.Azez’de DEAŞ lideri Bağdadi’nin kız kardeşi olduğu belirlenen Rasmiye Avad, eşi Abbas Hammud İbrahim, gelini ve 5 çocuğu 04 Kasım 2019 akşamı gözaltına alındı.
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balkondan düşerek ölen Gülperi'nin sevgilisi tutuklandı

Balkondan düşerek ölen Gülperi'nin sevgilisi tutuklandı

Şehit uzman çavuş Suat Topçu'nun cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit uzman çavuşun cenazesi memleketine uğurlandı

Taksim Camii inşaatında son durum! Havadan fotoğraflandı

Taksim Camii'nde sona doğru!

Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonları! 112 kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

FETÖ elebaşı Gülen'den Ermeni papaza mektup! Soykırımı tanımışlar

FETÖ elebaşı Gülen'den Ermeni papaza mektup! 1965'te tanımışlar

Son dakika! Kuzey Irak'ta 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.