İntihar için atladığı kuyudan 4 saat sonra kurtarıldı

Konya’da bunalıma giren bir kişi intihar için atladığı kuyudan cep telefonuyla konum paylaşarak arama ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi Tavusbaba Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir maddi sorunlar nedeniyle bunalıma giren A.Ö., Meram ilçesinde arazide gezmeye başladı. Bu sırada arazide boş bir kuyu gören A.Ö. kuyuya atladı. Yaklaşık 3 metre derinlikteki kuyuya atladı. Vücudunda çizikler oluşan ve kuyuda kalan A.Ö. daha sonra cep telefonuyla şehir dışındaki polis olan bir yakınını arayarak durumu anlattı. Bunun üzerine şehir dışındaki yakını da durumu Konya 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirdi. İhbar üzerine Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi’ne polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından A.Ö. kendini arayan polis ekiplerine konum attı. Atılan konum üzerinden yola çıkarak ekipler, A.Ö.’yü düştüğü kuyudan çıkarttı. Vücudunda çizikler oluşan ve durumunun iyi olduğu görülen A.Ö. polis aracına alınırken, gazetecilerin "Nasıl düştün? sorusuna "Bilmiyorum, hatırlamıyorum" şeklinde cevap verdi. A.Ö. daha sonra ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

