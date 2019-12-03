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İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 18:09 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkışan T.G., polis ve yakınlarının çabasıyla ikna edilerek çatıdan indirildi.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkışan T.G., polis ve yakınlarının çabasıyla ikna edilerek çatıdan indirildi. Meraklılar, bu anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T.G., intihar girişiminde bulunmak için apartmanın çatısına çıktı. Çatıda birinin olduğunu görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve olay yerine çağrılan yakınları, T.G.'yi intihar girişiminden vazgeçirmek uzun süre çaba harcadı. İntihar girişimi sırasında caddede yoğunluk oluşurken, bazı meraklıların ise cep telefonu kamerası ile intihar girişimini görüntülemeye çalıştığı görüldü.
Ekipler ve yakınlarının yaklaşık 1 saat süren çabasıyla ikna edilerek çatıdan indirilen T.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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