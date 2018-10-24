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İntihar için çıktığı ağacın dalı kırıldı, hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 17:21 | Son Güncelleme

SULTANAHMET Camisi'nin avlusunda ağaca çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA) SULTANAHMET Camisi'nin avlusunda ağaca çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İkna çabaları sırasında bastığı dalın kırılmasıyla açılan brandanın üzerine düşen kişi hastaneye kaldırıldı. Olay saat 13.30 sıralarında Sultanahmet Camii avlusunda meydana geldi. iddialara göre B kapısı yanında bulunan bir ağaca çıkan Coşkun K., intihar girişiminde bulunmak istedi. Bunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri intihar etmek isteyen vatandaşı ikna etmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ağacın altına branda açarak önlem aldı. İkna çabaları sırasında Coşkun K., bastığı dalın kırılmasıyla açılan brandanın üzerine düştü. Hafif yaralanan Coşkun K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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