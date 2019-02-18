HABER

İntihar için çıktığı üst geçitte bayıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 16:55 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, üst geçitte intihar girişiminde bulunan Mahmut S.

İntihar için çıktığı üst geçitte bayıldı

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, üst geçitte intihar girişiminde bulunan Mahmut S. (32), baygınlık geçirdi. İtfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden alınıp, indirilen Mahmut S., tedavisi için hastaneye götürüldü.
Olay, öğle saatlerinde, D- 100 yolu Malkoçoğlu Mehmet Bey Üst Geçidi'nde meydana geldi. Çıktığı üst geçitte intihar girişiminde bulunan Mahmut S.'yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Polisler, İstanbul yönünü ulaşıma kapatarak, önlem aldı. Girdiği bunalım nedeniyle yaşamına son vermek istediğini dile getiren Mahmut S.'nin yanına, itfaiye merdiveniyle yanaşıldı. Mahmut S., bu sırada baygınlık geçirdi. İtfaiye görevlileri ise Mahmut S.'yi bulunduğu yerden alıp, indirdi. Sağlık görevlilerince tedavisi için ambulansla Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut S.'nin, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İntihar için çıktığı üst geçitte bayıldıİntihar için çıktığı üst geçitte bayıldıİntihar için çıktığı üst geçitte bayıldıİntihar için çıktığı üst geçitte bayıldı

İhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk eviİhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk evi
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.