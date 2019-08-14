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İntihar için çıktığı üst geçitte bayılıp, TIR'ın üzerine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, D100 yolundaki üst geçidin üzerine çıkan kadın, intihar girişiminde bulundu.

İntihar için çıktığı üst geçitte bayılıp, TIR'ın üzerine düştü

Sebahattin AYDIN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, D100 yolundaki üst geçidin üzerine çıkan kadın, intihar girişiminde bulundu. Köprüden sarkan kadın, bir süre sonra bayılınca TIR'ın dorsesine düştü.
Kartepe Eşme mevkisinde, öğle saatlerinde, D100 yolu üzerindeki üst geçide çıkan kadını görenler, polise ve 112 Acil Servis'e haber verdi. İsmi öğrenilemeyen kadın, üst geçitten yola sarktı. İhbarla gelen polis ekipleri, trafiği kontrollü olarak keserken, kadının yola düşmemesi için üst geçidin altına TIR'lar çekildi. Köprüden sarkan kadın, bir süre bayılarak, TIR'ın dorsesine düştü. Çevredekiler ve sağlık ekipleri, hemen TIR'ın üzerine çıkıp, bayılan kadını sedyeyle indirdi. Bu sırada kadının eşi de olay yerine koşarak geldi. Kadın, ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.

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İntihar için çıktığı üst geçitte bayılıp, TIR'ın üzerine düştüİntihar için çıktığı üst geçitte bayılıp, TIR'ın üzerine düştüİntihar için çıktığı üst geçitte bayılıp, TIR'ın üzerine düştüİntihar için çıktığı üst geçitte bayılıp, TIR'ın üzerine düştü

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