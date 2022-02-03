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İntihar için ilaca mahkemeden izin çıkmadı

02.02.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da ağır hasta 3 davacının yaşamlarına son vermek amacıyla ilaç edinmek istemesine mahkemeden izin çıkmadı.

İntihar için ilaca mahkemeden izin çıkmadı

Mahkeme kararında ilaçların ölüm için değil tedavi için kullanıldığına vurgu yaptı.Almanya'da Münster Yüksek İdare Mahkemesi, ağır hasta kişilerin yaşamlarına son vermek amacıyla ilaç edinme haklarının bulunmadığına karar verdi.

Mahkeme Çarşamba günü aldığı kararla, ağır hasta kişilerin, ölmelerini sağlayacak uyuşturucu muhteva eden ilaçları özel bir izinle Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü'nden satın almalarının mümkün olmadığına hükmetti.

Kararda, "Federal Enstitü, intihar etmeye karar veren ağır hasta kişilerin bu amaçla ölümcül bir araç edinmelerine izin vermekle yükümlü değildir" denildi.

Yüksek Mahkeme, Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü'nün uyuşturucu özelliği bulunan ilaçları ancak hastalıkların tedavileri ve bu hastalıkların yol açtığı ağrıların giderilmesi ya da azaltılması amacıyla istisnai olarak verme yetkisine sahip olduğuna da vurgu yaptı.

Gerekçeli kararda, "İntihar amacıyla uyuşturucu ilaç teminine yönelik izin, gerekli tıbbi bakımı güvence altına almaya hizmet etmemektedir" ifadelerine yer verildi.

Münster Yüksek İdari Mahkemesi böylece Köln İdare Mahkemesi'nin bu yönde aldığı kararını onaylamış oldu.

Öte yandan kararda, davacıların durumundaki ağır hastalar için ölüm desteği veren bir kuruluşun bulunduğu belirtilerek, bu kuruluş aracılığıyla, söz konusu ilaçlara gereksinim olmadan hastaların intiharlarına eşlik edildiği hatırlatıldı.

Mahkemeye başvuran davacılardan biri Multipl Skleroz, biri kanser, diğeri de ciddi bir akıl hastalığından mustarip olduklarını bildirdiler. Federal ilaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü üç davacının intihar için istisnai olarak ilaç satın alma başvurusunu reddetmişti.

Almanya'da "aktif olarak ölüme yardımcı olma", yani hastaya kendi talebine rağmen, doktorların öldürecek ilaçlar vermesi yasak. Doktorun ya da uzman kuruluşların, hastaya intihar etmesi için ilaç temininde bulunması ise Şubat 2020'de Federal Anayasa Mahkemesi kararıyla yasak kapsamından çıkartıldı. Ancak bu ilaçlara erişimin yasal koşulları henüz düzenlenmedi. Münster'deki mahkemenin kararı bu açıdan önem arz ediyordu.

AFP/TY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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