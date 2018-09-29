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İntihar için nehre atlayan kişiyi kurtardılar

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 15:44 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde intihar etmek amacıyla nehre atlayan Fahrettin A. (57), kendisini fark eden iki vatandaş tarafından kurtarıldı.

İntihar için nehre atlayan kişiyi kurtardılar

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde intihar etmek amacıyla nehre atlayan Fahrettin A. (57), kendisini fark eden iki vatandaş tarafından kurtarıldı.
Hacı İbrahim Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında Ceyhan Nehri'nin üzerinde kurulu bulunan demir köprünün üzerine çıkan 6 çocuk babası Fahrettin A., intihar etmek için suya atladı. Bu sırada nehir kenarında bulunan vatandaşlar suda çırpınan Fahrettin A.’yı fark etti. Önce Halil Döşo (19), ardından da Ahmet Saatçi (34) yardım etmek amacıyla suya atladı. Fahrettin A., akıntı nedeniyle güçlükle kıyıya çıkarıldı.
Çağırılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fahrettin A., buradan da Adana Yeni Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Fahrettin A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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İntihar için nehre atlayan kişiyi kurtardılarİntihar için nehre atlayan kişiyi kurtardılarİntihar için nehre atlayan kişiyi kurtardılarİntihar için nehre atlayan kişiyi kurtardılar

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