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İntihar için reklam tabelasına çıktı, vazgeçirmeye çalışan polisten para istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 18:26 | Son Güncelleme

İZMİT'te, intihar etmek isteyen Ç.C.

İntihar için reklam tabelasına çıktı, vazgeçirmeye çalışan polisten para istedi

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, intihar etmek isteyen Ç.C. (31), 30 metre yükseklikteki reklam tabelasına çıktı. Yaklaşık 3 saat tabelanın üzerinde duran Ç.C., polis ekiplerince ikna edilip, indirildi. Ç.C.'nin, ikna edilmeye çalışılırken, polislerden 1200 lira istediği öğrenildi.
Olay, öğleden sonra, Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İntihar etmek için yaklaşık 30 metre yükseklikteki reklam tabelasına çıkan Ç.C.'yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekibi ise Ç.C.'nin atlama ihtimaline karşı tabelanın altına şişme yatak açıp, önlem aldı. İşsiz olduğu ve polislerden 1200 lira istediği öğrenilen Ç.C., itfaiye merdiveniyle yanına yaklaşan ekipler tarafından ikna edildi. Yaklaşık 3 saat boyunca tabelanın üzerinde kalan Ç.C., itfaiye merdiveniyle indirildi. Ç.C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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İntihar için reklam tabelasına çıktı, vazgeçirmeye çalışan polisten para istediİntihar için reklam tabelasına çıktı, vazgeçirmeye çalışan polisten para istediİntihar için reklam tabelasına çıktı, vazgeçirmeye çalışan polisten para istediİntihar için reklam tabelasına çıktı, vazgeçirmeye çalışan polisten para istedi

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