İntihar için reklam tabelasına çıktı, vazgeçirmeye çalışan polisten para istedi

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, intihar etmek isteyen Ç.C. (31), 30 metre yükseklikteki reklam tabelasına çıktı. Yaklaşık 3 saat tabelanın üzerinde duran Ç.C., polis ekiplerince ikna edilip, indirildi. Ç.C.'nin, ikna edilmeye çalışılırken, polislerden 1200 lira istediği öğrenildi.
Olay, öğleden sonra, Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İntihar etmek için yaklaşık 30 metre yükseklikteki reklam tabelasına çıkan Ç.C.'yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekibi ise Ç.C.'nin atlama ihtimaline karşı tabelanın altına şişme yatak açıp, önlem aldı. İşsiz olduğu ve polislerden 1200 lira istediği öğrenilen Ç.C., itfaiye merdiveniyle yanına yaklaşan ekipler tarafından ikna edildi. Yaklaşık 3 saat boyunca tabelanın üzerinde kalan Ç.C., itfaiye merdiveniyle indirildi. Ç.C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti
İstanbul'da korkutan patlama!
Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!
ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin
Venezuela, Türkiye'ye 24 ton altın sattı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum