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İntihar için saat kulesine çıkan kişiye 'atla' diye bağırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 21:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'da intihar için tarihi saat kulesine çıkan Fevzi G.

ANTALYA'da intihar için tarihi saat kulesine çıkan Fevzi G. (59) polis tarafından ikna edildi. Çevredekilerden bazılarının ?Atla? diye bağırması tepki çekti.
Olay, Muratpaşa ilçesinde Kaleiçi'nin Kale Kapısı mevkiinde bulunan tarihi saat kulesinde yaşandı. Saat 19.00 sıralarında Kale Kapısı'na gelen Fevzi G., merdivenden tırmanarak 15 metrelik saat kulesinin üzerine çıktı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Fevzi G.'ye sesini duyuramadı. Bunun üzerine bir polis memuru saat kulesine tırmandı. Burada ikna çalışmalarını sürdüren polis memuru bir süre sonra Fevzi G.'yi ikna etti.
'ATLA' DİYE BAĞIRDILAR
Çevrede olayı izleyen kalabalık içerisinden bazı vatandaşlar cep telefonlarından görüntü çekerken, bazı vatandaşlar ise Fevzi G.'ye 'atla' diye bağırdı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla Fevzi G.'yi kuleden indirdi. Gözyaşı döken ve alkollü olduğunu söyleyen Fevzi G., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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