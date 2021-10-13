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İntihar ihbarına gitmişlerdi! Gerçek başka çıktı

13.10.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir kişinin intihar ettiği sanılan olayda perde arkasını Cinayet Büro ekipleri aydınlattı. Olayın kazayla yaralama olduğu tespit edilirken, adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İntihar ihbarına gitmişlerdi! Gerçek başka çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, 29 yaşındaki B.T. ve beraberindeki S.G. (34), S.G. (37) ve G.Y. (20) isimli arkadaşlar evde oturduğu sırada S.G.’nin elindeki silah doldur boşalt yaparken ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun B.T.’ye isabet etti. Sonrasında B.T.’nin silahla intihar ettiği ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

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İLK İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Yaralı B.T. olay yerindeki müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan 3 kişi ise Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüphelilerden S.G.’nin ilk ifadesinde B.T.’yi yanlışlıkla kendisinin vurduğunu söylediği öğrenildi. Bunun üzerine emniyetteki işlemleri tamamlanan S.G. adliyeye sevk edildi. Yaralı B.T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken mahkemeye çıkarılan S.G.’nin ise tutuklandığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Bursa
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