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İntihar ilacı ve şifre... İstiklal Caddesi bombacısının yakalanma anında dikkat çeken detay, boğazı bu yüzden sıkılmış

15.11.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne 81 kişinin de yaralanmasına neden olan bombayı bırakan Suriyeli Ahlam Albashir, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon anına ait görüntülerdeki bir detay ise gündem oldu. Herkes öfkeyle yapıldığını düşünürken, o görüntünün arkasından 'intihar ilacı' ve 'şifre dökümanları' çıktı.

İntihar ilacı ve şifre... İstiklal Caddesi bombacısının yakalanma anında dikkat çeken detay, boğazı bu yüzden sıkılmış

Türkiye, Taksim'deki hain saldırının acısını yaşarken; 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının kıskıvrak yakalanması yüreklere az da olsa su serpti. 1200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler patlamadan 10 saat sonra Küçükçekmece'deki bir eve düzenledikleri operasyonla Suriyeli Ahlam Albashir'i yakaladı. PKK/PYD/YPG’nin özel istihbarat elemanı olduğunu ve saldırı emrini Kobani’den aldığını itiraf eden teröristin yakalanma anına ait görüntüler servis edildi.

BOĞAZINI SIKMASININ SEBEBİ ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Kanlı terör saldırısının faili kadın teröristin yakalandığı sırada boğazının sıkılmasının arkasından çıkan gerçek ise gündem oldu. Herkes, polisin öfke nedeniyle teröristin boğazını sıktığını düşünürken, yapılanın aslında teröristin intiharını önleyici bir hareket olduğu öğrenildi.

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CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’de, uzmanlar güvenlik güçlerinin, yakalandığı halde teröristin boğazını neden sıktığını izah etti.

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"İNTİHAR İLACI" YA DA "ŞİFRE DÖKÜMANLARI"

Güvenlik uzmanı akademisyen Dr. Eray Güçlüer, daha önceden yakalanan bir teröristin intihar amacıyla ilaç yuttuğunu hatırlatarak, teröristin boğazının “intihar ilacı” yutmasını engellemek amaçlı olduğunu belirtirken, ayrıca diğer bir amacın da şifre dökümanlarını yutmasına mani olmak olduğunu ekledi.

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İntihar İstiklal Caddesi terörist bomba

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