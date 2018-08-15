İntihar kalkıştı, polis ikna etti

Soner GÜLEZER/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, cezaevinden çıktıktan sonra iş bulamadığını öne süren İ.B. (30), yaşamına son vermek için üst geçitteki korkulukların gerisine geçti. Çevredekilerin "Biz sana yardımcı oluruz kardeşim" dediği İ.B., polis tarafından intihardan vazgeçirildi.
Olay, öğle saatlerinde, Mimar Sinan Köprüsünde meydana geldi. D- 100 yolu üzerindeki üst geçitte korkulukların gerisine geçen İ.B.'yi görenler, polisi aradı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, İ.B. ile görüştü. Cezaevinden çıktığını belirten İ.B., iş aradığını; ancak sabıkası nedeniyle bulamadığını söyledi. Çevredekiler, korkulukların gerisindeki İ.B.'yi "Biz sana yardımcı oluruz kardeşim, bu genç yaşta sen çocuklarına bak" diyerek, ikna etmeye çalıştı. Polisin yaptığı görüşmelerin ardından ikna olan İ.B., intihardan vazgeçti. İ.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Nişantaşı'ndaki gece kulübü kurşunlanmasının failleri Ketçap Ferdi ve Molla Fatih AVM'de yakalandı
MHP'li Köksal Yılmaz'dan boykot çağrısına destek! iPhone'u tekmeleyerek kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü! Ekonomi için önemli adım
Kritik görüşme sona erdi!
Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa
İYİ Parti'de art arda istifa depremi!
Güzelleşmek isterken kirpiklerinden oldu!
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!
Rita Ora yine olay yarattı! Bu kez hemcinsiyle öyle bir fotoğraf paylaştı ki...
Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Okuyucu Yorumları 0 yorum