İntihar kalkıştı, polis ikna etti

Soner GÜLEZER/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, cezaevinden çıktıktan sonra iş bulamadığını öne süren İ.B. (30), yaşamına son vermek için üst geçitteki korkulukların gerisine geçti. Çevredekilerin "Biz sana yardımcı oluruz kardeşim" dediği İ.B., polis tarafından intihardan vazgeçirildi.

Olay, öğle saatlerinde, Mimar Sinan Köprüsünde meydana geldi. D- 100 yolu üzerindeki üst geçitte korkulukların gerisine geçen İ.B.'yi görenler, polisi aradı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, İ.B. ile görüştü. Cezaevinden çıktığını belirten İ.B., iş aradığını; ancak sabıkası nedeniyle bulamadığını söyledi. Çevredekiler, korkulukların gerisindeki İ.B.'yi "Biz sana yardımcı oluruz kardeşim, bu genç yaşta sen çocuklarına bak" diyerek, ikna etmeye çalıştı. Polisin yaptığı görüşmelerin ardından ikna olan İ.B., intihardan vazgeçti. İ.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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