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İntihar mektubunun yakalattığı tefeciye iyi hal indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 09:32 | Son Güncelleme

Erzurum'da intihar eden O.Y.'nin ailesine bıraktığı "Tefeciye 125 bin borcum var, onu ödeyin" yazılı nottan yola çıkılarak tefecilik yaptığı belirlenen taksici Nejmettin K. (34), 'tefecilik' suçundan iyi hal indirimiyle 2 yıl 1 ay hapis ile 820 lira para cezasına çarptırıldı.

İntihar mektubunun yakalattığı tefeciye iyi hal indirimi

Esnaf O.Y. geçen yıl 16 Nisan günü ailesine, "Bu mektubu size hiçbir zaman yazmak istemezdim ama ne yazık ki yazıyorum. Ben bu hayattan bıktım, yaşamak istemiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sabaha kadar düşündüm bir çıkış yolu bulamadım. Lütfen beni affedin. Tefeciye 125 bin borcum var, onu ödeyin" yazan not bırakıp, intihar etti. İntihar olayından bir hafta sonra ise Nejmettin K., aileden elindeki senetleri göstererek, 125 bin lira aldı. Aile intihar mektubunu polise teslim etti.

TAKSİCİ TEFECİ ÇIKTI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, takisici Nejmettin K.'nin O.Y. ve 4 kişiye yüksek faizle para verdiği tespit edildi. Gözaltına alınan taksici, tutuklanarak cezaevine koYuldu. Bir süre sonra tahliye edilen Nejmettin K. hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis ile 160 bin TL'ye kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, aylık gelirinin bin 500 ile 2 bin lira arasında olduğunu beyan eden Nejmettin K.'nin, O.Y.'ye 125 bin TL borç vermesinin geliri ile orantılı olmadığı, suçtan kurtulmak için bu şekilde ifade verdiği bildirildi.

MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

lErzurum 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, O.Y.'nin oğlu H.Y. ile diğer 4 mağdur şikayetçi olmadı. Yargılamada suçlamaları kabul etmeyen Nejmettin K., "O.Y. intihar notunda bildiğim kadarıyla isim kullanmamıştır. Tefeciden kastının kim olduğunu bilmiyorum. Ben kendisine 1 ay sonra ödemesi için borç para vermiştim. Ben senet istemedim ancak ne olur ne olmaz diye senet vermişti. Kendisi öldüğü için parayı oğlu ödedi. Hiçbir enflasyon farkı almadan parayı aldım. Borç olarak verdiğim para, kamulaştırma bedeli olarak devletin bana verdiği paraydı" dedi.

Mahkeme, Nejmettin K.'nin, zincirleme olarak 'tefecilik' suçunu işlediğinin sabit olduğunu, kovuşturma ve soruşturma aşamalarında suçtan kurtulmaya yönelik savunmalar yaptığını bildirerek, 2 yıl hapis cezasına hükmetti. Cezayı, eylemin zincirleme şekilde işlenmesi nedeniyle 2 yıl 6 aya çıkarıp, iyi hal indirimi ile 2 yıl 1 aya indirdi. Ayrıca 820 lira para cezası verdi.

(DHA)

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