İntihar saldırıları Bağdat’ı kana buladı

Iraklı askeri yetkikiler, en az 32 kişinin öldüğü, 110 kişinin yaralandığı saldırılardan IŞİD’i sorumlu tuttu. Saldırılar uluslararası toplum tarafından kınandı.Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir pazar yerinde bugün art arda gerçekleştirilen iki intihar saldırısında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi de yaralandı.

Irak Sağlık Bakanı Hasan Muhammed el-Temimi, yaralılar arasında sağlık durumu ağır olanların bulunduğunu ve yaralıların saldırıların yapıldığı bölgenin çevresindeki hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı.

Tayaran Meydanı’ndaki intihar saldırılarının yaklaşık 10 dakika arayla gerçekleştirildiği açıklandı.

Iraklı yetkililer, her iki saldırganın pazar yerindeki kalabalığın arasına karışarak rahatsızlandığını söylediği ve çevredeki insanların etrafında toplanmasını sağladıktan sonra üzerindeki patlayıcıyı patlattığı bilgisini paylaştı. Buna göre ilk patlama sonrasında çevredekilerin yardıma koşmasının ardından, ikinci saldırgan harekete geçerek kendini havaya uçurdu.