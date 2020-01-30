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  4. İntihar şovmeni bu defa da Bilecik’te sahneye çıktı

İntihar şovmeni bu defa da Bilecik’te sahneye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Türkiye’nin birçok yerinde işsiz olduğu bahanesi ile intihar girişimde bulunan Hasan İnan, bu defa da Bilecik’te Hamsu Köprüsü’ne çıkarak aynı şovunu yaptı.Hasan İnan işsiz ve borçları olduğunu belirterek Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve Hamsu deresini iki akasını birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü’nün korkuluklarına çıkarak intihar girişimine kalkıştı.

Türkiye’nin birçok yerinde işsiz olduğu bahanesi ile intihar girişimde bulunan Hasan İnan, bu defa da Bilecik’te Hamsu Köprüsü’ne çıkarak aynı şovunu yaptı.
Hasan İnan işsiz ve borçları olduğunu belirterek Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve Hamsu deresini iki akasını birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü’nün korkuluklarına çıkarak intihar girişimine kalkıştı. Köprü korkuluklarına tutunan ve yaklaşık 60 metreden aşağı sallanan İnan’ı kurtarmak için emniyet görevlileri uzun uğraş verdi. Bilecik Valisi ile görüşme isteğini yerine getireceklerini belirten polis ekipleri köprü korkuluklarında duran Hasan İnan’ı alttan ayaklarını tuttu ve köprüde korkuluk vazifesi gören telleri keserek açtıkları delikten yukarı çekerek kurtardılar.
Bu arada olayı gören Fevzi Pehlivan adlı vatandaş, intihara kalkışan Hasan İnan’a iş sözü verirken, ambulansa bindirilmeden önce şahsa da bir miktarda para verdi. Hasan İnan bunun üzerine Fevzi Pehlivana dönerek, "Allah işini rast getirsin" diyerek cevap verdi.

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