İntihar süsü verilmişti, cinayet şüphesiyle 3 kişi tutuklandı

Olay, geçen Cumartesi Ereğli ilçesi Dedeler köyünde meydana geldi. Demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Burhan Karakuş, yol kenarında ölü bulundu.

Burhan Karakuş'un yanında tabanca bulunurken, ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendirildi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, Karakuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Jandarma ekipleri, Karakuş'un cinayete kurban gittiği ihtimali üzerine olay gecesi birlikte alkol aldığı Utku Oktay (26), Emrullah Kartal (26) ve Kartal Ordu'yu (22) gözaltına aldı. Şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından delilleri karartma ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)

