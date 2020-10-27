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İntihar teşebbüsünde bulunan kişiyi belediye başkanı ikna etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 16:17 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 45 yıl önce senet ile aldığı araziye yaptırdığı evin bir başkasına satılmasına kızan kişi intihar teşebbüsünde bulundu.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 45 yıl önce senet ile aldığı araziye yaptırdığı evin bir başkasına satılmasına kızan kişi intihar teşebbüsünde bulundu. 3. kattan atlamak isteyen şahsı belediye başkanı ikna etti.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu Atatürk Bulvarı’nda ikamet eden Celal A. (75), 45 yıl önce senet ile aldığı araziye 3 katlı bir bina yaptı. Celal A.’nın senet ile araziyi satın aldığı kişinin yakınları yıllar sonra araziyi almak için konuyu mahkemeye taşıdı. Celal A.’nın senet ile almış olduğu arsa mahkeme kararıyla elinden alındı. Daha sonra evine icra memurlarının geldiğini gören Celal A., evini vermemek için 3 katlı binanın tepesine çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.
Durum üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak Celal A.’yı ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan Celal A. için olay yerine Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım geldi. Başkan Yıldırım’ın ikna çalışmaları sonucunda Celal A. bulunduğu yerden indi. Başkan Yıldırım ile makam aracına binen Celal A., olay yerinden ayrıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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