İntihar teşebbüsünü, film çeker gibi kaydettiler

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş, üst geçidin demirlerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşlar, cep telefonları ile bu anları kaydetti.

Olay, Cumhuriyet Meydanındaki üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrıldığı öğrenilen Birol Gökçe isimli vatandaş, üst geçidin demirlerine çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Şahıs, ekiplerin tüm ikna çabalarına rağmen çıktığı yerden inmeyi kabul etmedi. İtfaiye ekipleri, şahsın atlama ihtimali karşı şişme yatak açarak, tedbir aldı.

Film çeker gibi telefona sarıldılar

Olayı gören ve duyan vatandaşlar ise cep telefonu kameralarını açarak, bu anları kaydetti. Film izler gibi intihar teşebbüsünü seyreden vatandaşlar, sosyal medya üzerinden canlı yayın da yaptı. Olay yerindeki asansörlü itfaiye aracı yardımı ile şahsın bulunduğu yere çıkan polis ekipleri, Birol Gökçe’yi ikna ederek, aşağıya indirdi.

Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

