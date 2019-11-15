İntihar üzerinden siyaset yapan Bakırköy Belediye Başkanının yalanı ortaya çıktı

Bakırköy Osmaniye’de 6 yaşındaki çocuğunu ve eşini siyanürle öldürdükten sonra yine siyanürle intihar eden Kuyumcu Bahattin Delen’in herhangi bir maddi sorunun olmadığı, mal varlığının kayıt dışı alışverişte kaybettiği ortaya çıktı. Bahattin Delen’in komşuları yaşanan dehşet üzerine Delen’in bilinen hiçbir ekonomik kriz yaşamadığı durumunun da gayet iyi olduğu ne olduysa 24 saat içinde olup bittiğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise Kuyumcu Bahattin Delen’in “Kayıtdışı ticari işlemler nedeniyle aşırı derecede borçlandığı” şeklinde açıklama yapıldı.

Algı operasyonu yaptığı ortay açıktı

Sabah saatlerinde Bakırköy Osmaniye’de zehirlenme ihbarı üzerine Bahattin Delen’in evinin bulunduğu Çobançeşme sokak üzerine gelen polis ekipleri dehşetle karşılaştı. Altın işiyle ilgilenen ve Kuyumcukent’de dükkan işleten Bahattin Delen 6 yaşındaki çocuğu Ali Delen ve eşi Zübeyde Delen’i siyanürle zehirleyip öldürdükten sonra intihar etmişti. Dehşet ortaya çıktıktan sonra vakit kaybetmeden olay yerine gelen ve açıklamaları ile tepki çeken Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun kamuoyunu yanlış yönlendirdiği ve algı operasyonu yaptığı ortay açıktı. Ekonomik krizden dolayı toplumun cinnete doğru gittiğini bu nedenle intiharların attığı yönünde açıklamalar yapmıştı. Kuyumculuk işiyle uğraşan Bahattin Delen’in de ekonomik kriz nedeniyle battığını ve bu yüzden önce ailesini sonra kendisini öldürdüğünü öne sürmüştü.