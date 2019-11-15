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İntihar üzerinden siyaset yapan Bakırköy Belediye Başkanının yalanı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 14:15 | Son Güncelleme

Bakırköy Osmaniye’de 6 yaşındaki çocuğunu ve eşini siyanürle öldürdükten sonra yine siyanürle intihar eden Kuyumcu Bahattin Delen’in herhangi bir maddi sorunun olmadığı, mal varlığının kayıt dışı alışverişte kaybettiği ortaya çıktı.

Bakırköy Osmaniye’de 6 yaşındaki çocuğunu ve eşini siyanürle öldürdükten sonra yine siyanürle intihar eden Kuyumcu Bahattin Delen’in herhangi bir maddi sorunun olmadığı, mal varlığının kayıt dışı alışverişte kaybettiği ortaya çıktı. Bahattin Delen’in komşuları yaşanan dehşet üzerine Delen’in bilinen hiçbir ekonomik kriz yaşamadığı durumunun da gayet iyi olduğu ne olduysa 24 saat içinde olup bittiğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise Kuyumcu Bahattin Delen’in “Kayıtdışı ticari işlemler nedeniyle aşırı derecede borçlandığı” şeklinde açıklama yapıldı.

Algı operasyonu yaptığı ortay açıktı
Sabah saatlerinde Bakırköy Osmaniye’de zehirlenme ihbarı üzerine Bahattin Delen’in evinin bulunduğu Çobançeşme sokak üzerine gelen polis ekipleri dehşetle karşılaştı. Altın işiyle ilgilenen ve Kuyumcukent’de dükkan işleten Bahattin Delen 6 yaşındaki çocuğu Ali Delen ve eşi Zübeyde Delen’i siyanürle zehirleyip öldürdükten sonra intihar etmişti. Dehşet ortaya çıktıktan sonra vakit kaybetmeden olay yerine gelen ve açıklamaları ile tepki çeken Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun kamuoyunu yanlış yönlendirdiği ve algı operasyonu yaptığı ortay açıktı. Ekonomik krizden dolayı toplumun cinnete doğru gittiğini bu nedenle intiharların attığı yönünde açıklamalar yapmıştı. Kuyumculuk işiyle uğraşan Bahattin Delen’in de ekonomik kriz nedeniyle battığını ve bu yüzden önce ailesini sonra kendisini öldürdüğünü öne sürmüştü.

"Maddi durumu sıkıntılı bir aile değildi"
Osmaniye Mahallesi Çobançeşme sokak üzerinde bulunan Bahattin Delen’in komşuları ise Delen’in bilinen bir ekonomik krizinin olmadığını dile getirdi. Ailenin komşusu, "Her zaman camide görürdüm. Konuşurduk. Çok iyi bir insandı. Ben çocuğa acıyorum. Komşuluğu dört dörtlüktü" dedi. Süleyman Ali Şan, "Gayet iyi tanıyorum. 2-3 yıl önce benim arabama vurdu. Ufacık bir kağıt koydu üzerine. Bu devirde böyle bir insan var mı? Akşam namazına, yatsı namazına gelirdi. Her zaman camide görürdüm. Konuşurduk. Çok iyi bir insandı. Ben çocuğa acıyorum. Komşuluğu dört dörtlüktü. Dört dörtlük bir insandı. En son 2-3 gün önce görüştüm" dedi. Mahallenin bakkalı Mehmet Çevik, "Tanıyordum. Komşumuzdu. Arada sırada alışverişe gelirdi. Temiz bir aileydi. Maddi durumu sıkıntılı bir aile değildi" dedi.
Dehşetin yaşanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun açıklamaları üzerine yazılı bir açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcılığı Bahattin Delen’in kayıtdışı ticari faaliyetler yaptığını bu nedenle aşırı derecede borçlandığı yönünde açıklama yapıldı.

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