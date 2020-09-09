HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İntihara kalkışacağını anlayınca son anda elinden yakaladı

İntihara kalkışacağını anlayınca son anda elinden yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 15:50 | Son Güncelleme

Antalya'da İsmet Akbulut, parkta gezerken kendisinden su isteyen K.B. adlı erkeğin falezlerden atlayıp intihara kalkışacağını fark etti. Telefonla yardım isteyen Akbulut, polisleri görünce atlamaya çalışan K.B.’nin elinden tutup 35 metre yüksekten denize düşmesine engel oldu. Kendi canını tehlikeye atarak, hayat kurtaran Akbulut, "Önemli olan, insan canı" dedi.

İntihara kalkışacağını anlayınca son anda elinden yakaladı

Antalya Yavuz Özcan Parkı'nda yaklaşık 35 metre yükseklikteki falezlerin kenarında oturan K.B., yakınından geçen İsmet Akbulut'tan su istedi. Akbulut, su verdiği K.B.'nin falezlerde oturmasından şüphelenip, yaklaşık bir saat kadar onunla sohbet etti. Sohbet sırasında K.B.'nin intihara kalışacağını anlayan Akbulut, polise haber verdi.
Falez üzerindeki parka polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin geldiğini gören K.B., telefonunu kayalıklara bırakıp, atlamaya kalkıştı. Bu sırada Akbulut, K.B.'nin elinden tutarak, falezden düşmesini engelledi. Daha sonra Akbulut, yalnız bırakmadığı K.B. ile birlikte kurtarma ekiplerinin gelmesini bekledi.

'BENİ DE GÖTÜRÜYORDU AŞAĞIYA'

Polis ve itfaiye ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı K.B., ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar etmek istediğini söyledi.

1

Kendi canını hiçe sayarak K.B.'nin hayatını kurtaran İsmet Akbulut ise "Eşimle geziyordum. Su istedi, verdim. Ben de dayanamadım 'Sıkıntın mı var' diye sordum. Ben anladım, atlayacağını. Bir saat sohbet ettim. Sonra atlamaya kalktı. Tuttum onu. Cüssemin 2 katı adam. Beni de götürüyordu aşağıya. Yapacak bir şey yok. Sonuçta insan canı önemli" dedi.

2

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından K.B., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha önce de intihara kalkıştığı iddia edilen K.B.'nin sağlık ekiplerine fazla miktarda sakinleştirici ilaç içtiğini söylediği öğrenildi.

3

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
Ömer Çelik'ten flaş Doğu Akdeniz mesajıÖmer Çelik'ten flaş Doğu Akdeniz mesajı
EKPSS erteleniyor mu?EKPSS erteleniyor mu?
En Çok Okunan Haberler
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Diğer Haberler
Kırıkkale Valiliği duyurdu: Ayakta yolcu taşıma yasaklandı
Bir ilde daha yasaklandı! Artık olmayacak
Muharrem İnce'ye yakın isim CHP'li Özcan'dan, 'Memleket Hareketi' yorumu
Muharrem İnce'ye yakın isimden dikkat çeken açıklamalar
Sinop'ta kaymakam ve belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Kaymakam ve belediye başkanı koronaya yakalandı
Ömer Çelik'ten flaş Doğu Akdeniz mesajı
Ömer Çelik'ten flaş Doğu Akdeniz mesajı
Güngören'de tramvay otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Güngören'de korkutan anlar! Tramvay otomobile böyle çarptı
Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift yaşadıkları kabusu anlattı
Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift yaşadıkları kabusu anlattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.