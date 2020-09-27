HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İntihara kalkışan genç kadını polis ikna etmek için dakikalarca uğraştı

İntihara kalkışan genç kadını polis ikna etmek için dakikalarca uğraştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 09:04 | Son Güncelleme

Çorum’da bir kadın iddialara göre maddi imkansızlıklar nedeniyle girdiği bunalım sonucu üst geçide çıkarak intihara kalkıştı.

Çorum’da bir kadın iddialara göre maddi imkansızlıklar nedeniyle girdiği bunalım sonucu üst geçide çıkarak intihara kalkıştı. Polis ekipleri genç kadını kararından vazgeçirmek için dakikalarca uğraştı.
Edinilen bilgilere göre, S.G (30) isimli kadın Burunçiftliği Kavşağı’nda bulunan üst geçide çıkarak intihara kalkıştı. Korkuluklarda birinin olduğunu gören yoldan geçen sürücüler polisi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar edeceğini dile getiren kadını polisler sakinleştirmeye çalıştı. İntihar girişimi nedeniyle Çorum-Ankara karayolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Demir korkuluklara tutunarak sağa, sola doğru yürüyen kadını polisler ikna etmek için çabalarken, S.G’nin aşağı atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri de aşağıda yol üzerine hava yastığı açtı. Yaklaşık bir saat sonra ikna edilen kadın korkuluklardan aşağı indirildi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülmek istenen kadın ambulansa binmemek için direnerek, polislerden kendisini bırakmalarını istedi. Bir süre yol üzerinde oturan genç kadın, daha sonra yakınlarının da yardımıyla polisler eşliğinde hastaneye götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmedilerİstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Türkiye’nin aşı projesinde son durum! Türkiye’nin aşı projesinde son durum!
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlanıyor! 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlanıyor!
1/
En Çok Okunan Haberler
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Cübbeli Ahmet emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
Cübbeli Ahmet emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Vahşice dövülüp dereye atılmıştı! Yaşadığı dehşeti anlattı
Vahşice dövülüp dereye atılmıştı! Yaşadığı dehşeti anlattı
Hanife'den şaşırtan hamle! Boşanmışlardı ama...
Hanife'den şaşırtan hamle! Boşanmışlardı ama...
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Diğer Haberler
Türkiye’nin aşı projesinde son durum! 3 projede insan denemeleri aşamasında
Türkiye’nin aşı projesinde son durum!
Ankara'daki hastane odasında dehşet! Psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
D-100 Karayolu'nda yolda yatan kadın, ekipleri hareket geçirdi
Yolda yatan kadın, ekipleri hareket geçirdi
Sarıyer Maslak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı
Sarıyer Maslak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın
Kocaeli'de korkutan yangın
Google 22. doğum gününü özel doodle
Google 22. doğum gününü özel doodle
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.