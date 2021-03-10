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  4. İntihara kalkışan genci belediye başkanı ikna etti

İntihara kalkışan genci belediye başkanı ikna etti

10.03.2021 22:30 | Son Güncelleme:
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İntihara kalkışan genci belediye başkanı ikna etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde 13 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkışan genci Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ikna etti.

Olay, ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi’nde yapımı devam eden toplu konutlarda geldi. Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi’nde ikamet eden F.M. (37) adlı kişi, inşaatı devam eden 13 katlı binanın çatısına çıktı. İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin tedbir aldığı olayda, aileyi nedenlerle bunalıma giren öğrenilen F.M., polislerin ve arkadaşlarının tüm ısrarlarına rağmen ikna edilemedi. 2 bacağını aşağıya sarkıtan F.M., çatıya çıkan Belediye Başkanı koruması Ali Can’ın aracılığıyla Başkan Haluk Bozdoğan ile telefonla görüşmeye başladı.

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Aşağıda beklerken gençle telefonla görüşen Başkan Bozdoğan, kendisine yardımcı olacağını belirterek, “Sen bizim için önemlisin. Çözülmeyecek bir problem yok. Sen aşağıya gel, problemlerini çözeriz” dedi. F.M., Başkan Bozdoğan’dan çocuklarını görmek istediğini iletti. Kendi aracıyla F.M.’nin 2 çocuğunu getirten Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, genci ikna etti.

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ELİNİ ÖPTÜ

Binadan inen F.M., Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın eline öperek boynuna sarıldı. F.M. Başkan Bozdoğan’a sorunlarını anlattı, Başkan Bozdoğan kendisine yardımcı olacağını söyledi. (İHA)

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Mersin
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