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İntihara kalkışan genci polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 11:15 | Son Güncelleme

ADANA'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen, otoyol köprüsünde intihara kalkışan E.B.'yi (17), polis, bir anlık dalgınlığından yararlanıp, yakaladı.

İntihara kalkışan genci polis kurtardı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen, otoyol köprüsünde intihara kalkışan E.B.'yi (17), polis, bir anlık dalgınlığından yararlanıp, yakaladı. Bu sırada bazı polisler, ellerini tel örgülerin kesmesiyle yaralandı.
Olay, Çukurova ilçesi Kenan Evren Bulvarı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.B., intihar etmek için otoyol köprüsüne çıktı. Genci gören sürücüler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, E.B.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Polisler, bir süre konuştukları E.B.'yi, bir anlık dalgınlığından faydalanıp, kıyafetlerinden yakaladı. Bu sırada bazı polislerin ellerini tel örgüler kesti. Gelen ambulansla E.B. hastaneye kaldırdı. Yaralanan polislere ise olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.

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