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İntihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı

13.11.2020 18:43 | Son Güncelleme:
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İntihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Hükümet Konağı ile Emniyet Müdürlüğü binaları arasındaki yangın merdivenine çıkıp intihara kalkışan Elif T., aşağı sarktığı sırada polis tarafından yakalanarak, kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi üzerindeki Hükümet Konağı ile Emniyet Müdürlüğü binaları arasında bulunan yangın merdiveninde meydana geldi. 3 çocuğu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce kendisinden alınarak, yurda yerleştirilen Elif T., gizlice yangın merdivenine tırmanarak, 5'inci kata çıktı.

POLİS, BİR ANLIK DALGINLIĞINDAN FAYDALANARAK KURTARDI

Emniyet Müdürlüğü binasındaki polisler, Elif T.'yi eyleminden vazgeçmesi için ikna çalışması başlattı. Bu sırada merdivenin duvarından sarkan Elif T. çocuklarının kendisine geri verilmesini istedi. Polis bu sırada bir anlık dalgınlığından faydalandığı Elif T.'yi yakalayarak, kurtardı. Kurtarma anı ise kameralara yansıdı. Elif T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Elif T.'nin aynı yerde daha önce de 2 kez intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. (DHA)

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