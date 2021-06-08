İntihara kalkışan kardeşlerden Rengin kurtarılamadı, ağabeyinin tedavisi sürüyor

Silvan ilçesi Beypınar Mahallesi'nde 2 yıl önce kalp krizinden kaybettiği babası Bedri Şimşek'in üzüntüsüne dayanamayan kızı Mizgin, 21 Mayıs'ta tarım ilacı içerek intihar etti. Mizgin’in intiharından 15 gün sonra geçen hafta cumartesi günü kardeşleri Muhammed ve Rengin Şimşek de silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kardeşler, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan kardeşlerden Rengin, dün akşam saatlerinde, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Rengin'in cansız bedeni, Beypınar Mahallesi'nde toprağa verildi, ağabeyi Muhammed'in yaşam mücadelesi sürüyor.

(DHA)

