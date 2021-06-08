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  4. İntihara kalkışan kardeşlerden Rengin kurtarılamadı, ağabeyinin tedavisi sürüyor

İntihara kalkışan kardeşlerden Rengin kurtarılamadı, ağabeyinin tedavisi sürüyor

08.06.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde tarım ilacı içip yaşamına son veren Mizgin Şimşek'in (23) ardından silahla intihara kalkışan kardeşlerinden Rengin Şimşek (22) de kurtarılamadı. Ağabeyi Muhammed Şimşek’in (26) ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İntihara kalkışan kardeşlerden Rengin kurtarılamadı, ağabeyinin tedavisi sürüyor

Silvan ilçesi Beypınar Mahallesi'nde 2 yıl önce kalp krizinden kaybettiği babası Bedri Şimşek'in üzüntüsüne dayanamayan kızı Mizgin, 21 Mayıs'ta tarım ilacı içerek intihar etti. Mizgin’in intiharından 15 gün sonra geçen hafta cumartesi günü kardeşleri Muhammed ve Rengin Şimşek de silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kardeşler, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan kardeşlerden Rengin, dün akşam saatlerinde, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Rengin'in cansız bedeni, Beypınar Mahallesi'nde toprağa verildi, ağabeyi Muhammed'in yaşam mücadelesi sürüyor.

16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu

(DHA)

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