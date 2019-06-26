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İntihara kalkışan kişiye 'atla' diye bağırınca tepki gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 18:36 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, ailevi sorunları olduğu iddiasıyla 9 katlı binanın çatısına çıkan Soner A.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, ailevi sorunları olduğu iddiasıyla 9 katlı binanın çatısına çıkan Soner A. (38), intihara kalkıştı. Olayı gören ve izleyen bir kişinin 'atla oğlum atla' diye bağırması ise tepki çekti.

Olay, öğleden sonra Hükümet Bulvarı'ndaki 9 katlı apartmanda meydana geldi. Soner A., ailevi sorunları olduğu iddiasıyla çatıya çıkıp, atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, Soner A.'nın atlama ihtimaline karşı binanın önüne hava yastığı açarken, polisler de yukarı çıktı. Polisler, Soner A.'yı intihardan vazgeçirmeye çalıştı ancak olumsuz yanıt aldı. Soner A., zaman zaman bir ayağına aşağı sarkıttı. Binanın çatısında Soner A.'yı gören çevredekiler, apartmanın önünde toplanıp olayı izlemeye başladı. İntihar girişimini izleyen kalabalığın içinden bazıları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, bazıları da, 'atlasana' diye bağırdı. Bir kişinin 'Atla oğlum atla' demesi diğerlerinden tepki gördü.

Polisin yaklaşık 20 dakika süren ikna çalışması sonunda intihardan vazgeçen Soner A., aşağıya indiğinde kendisini görüntüleyen gazetecilere açıklama yapmak istedi.

Gazetecilere 'Allah sizden razı olsun' diyen Soner A., basın açıklaması yapmak istediğini belirtti Polis ekiplerince ambulansa götürülen Soner A., sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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