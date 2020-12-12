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İntihara kalkışan kişiye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza

12.12.2020 14:27 | Son Güncelleme:
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İntihara kalkışan kişiye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza

Sivas'ta uçurumun kenarına gidip intihara kalkışan H.Ç., polis tarafından ikna edilerek eyleminden vazgeçirildi. H.Ç.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza kesildi.

Olay, Kılavuz mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Bunalımda olduğu belirtilen H.Ç., sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gittiği uçurumun kenarında intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kendisini uçurumdan atacağını söyleyen H.Ç., polisin çalışması sonucu ikna edilerek eylemine son verdi. Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık muayenesinden geçirilen H.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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H.Ç.'ye koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL ceza kesildi.

(DHA)

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