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İntihara kalkışan kişiyi, Asayiş Müdürü kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 12:53 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da işsiz olduğu için inşaatın en üst katına çıkarak intihara kalkışan İ.D.'yi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Engin Öztekin, bir anlık dalgınlığından faydalanarak çekip kurtarıldı.

İntihara kalkışan kişiyi, Asayiş Müdürü kurtardı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da işsiz olduğu için inşaatın en üst katına çıkarak intihara kalkışan İ.D.'yi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Engin Öztekin, bir anlık dalgınlığından faydalanarak çekip kurtarıldı.
Kütahya’da oturan evli ve 1 çocuk babası İ.D., akşam işsiz olduğunu söyleyerek Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yapımı süren 5 katlı Müftülük binası inşaatının en üst katına çıkıp intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri aldı. İtfaiye ekipleri de inşaatın önüne hava yatağı açtı. İkna çalışmaları sürerken inşaata gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Engin Öztekin, İ.D.’yi, bir anlık dalgınlığından faydalanarak kolundan tutup çekti. İnşaattan indirilen İ.D., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi için emniyete götürüldü.

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İntihara kalkışan kişiyi, Asayiş Müdürü kurtardıİntihara kalkışan kişiyi, Asayiş Müdürü kurtardıİntihara kalkışan kişiyi, Asayiş Müdürü kurtardıİntihara kalkışan kişiyi, Asayiş Müdürü kurtardı

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