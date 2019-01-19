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İntihara kalkışan kişiyi, boşanma aşamasındaki eşi ikna etti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 22:06 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, eşinden boşanma aşamasında olan M.Y.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, eşinden boşanma aşamasında olan M.Y. (40), 4 katlı binanın terasına çıkarak intihara kalkıştı. M.Y.’yi, olay yerine gelen eşi ikna etti.

Olay, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan M.Y. iddiaya göre bunalıma girdi. 4 katlı binanın terasına çıkan M.Y. intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin tüm çabalarına rağmen M.Y. ikna olmadı. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine M.Y.'nin eşini getirdi. Eşi, M.Y. ile konuşarak kısa sürede ikna etti. Terastan inen M.Y., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polisler tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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