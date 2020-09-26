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İntihara kalkışan komşusunu cep telefonundan canlı yayın yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 20:03 | Son Güncelleme

Kayseri’de çatıya çıkarak intihara kalkışan genç kızı komşusu sosyal medyada canlı yayına verirken, mahalleli de film izler gibi izledi.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi Çukur Cami Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ailesiyle sorunları oluğu iddia edilen N.Ö.

Kayseri’de çatıya çıkarak intihara kalkışan genç kızı komşusu sosyal medyada canlı yayına verirken, mahalleli de film izler gibi izledi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi Çukur Cami Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ailesiyle sorunları oluğu iddia edilen N.Ö. (26), oturduğu apartmanın çatısına çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler genç kızı ikna etmeye çalışırken, aynı apartmanda oturan komşusu evinin balkonundan cep telefonu ile canlı yayın yaptı. Mahallelinin olayı izlemek için toplanması ve film izler gibi izlemesi de dikkatlerden kaçmadı.
Polis ekipleri uyararak mahalle sakinlerini uzaklaştırırken, yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından çatıya çıkan itfaiye ekipleri genç kızı bulunduğu yerden alarak indirdi. İkna edilen N.Ö., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

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