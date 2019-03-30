HABER

İntihara kalkışan şahıs iki saatte ikna edilebildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 11:59 | Son Güncelleme

Karaman’da intihara kalkışan şahıs, polis tarafından 2 saatte ikna edilerek aşağıya indirilebildi.Olay, saat 23.45 sıralarında Yeni Mahalle Mut Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartman inşaatında meydana geldi.

Karaman’da intihara kalkışan şahıs, polis tarafından 2 saatte ikna edilerek aşağıya indirilebildi.
Olay, saat 23.45 sıralarında Yeni Mahalle Mut Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartman inşaatında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatın 3. katının penceresinde bir şahsın olduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, şahsın atlama ihtimaline karşı branda açarken, polis ekipleri de yanına çıktı. İsminin Ahmet olduğu öğrenilen ve konuşmayan şahıs, bir türlü aşağıya inmesi yönünde ikna edilemedi. Şahsın bir ara atlayacak gibi aşağıya doğru sarkması ise aşağıda bulunanların yüreğini ağzına getirdi.
Kar yağışı altında itfaiye ile birlikte açılan brandayı tutan vatandaşlarsa soğuk hava nedeniyle üşüyünce diğer vatandaşlarla sık sık el değiştirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürü Muhammet Ergin tarafından ikna edilen şahıs aşağıya indirilerek, önce hastaneye sonra da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Herhangi bir talepte bulunmayan şahsın niye intihara kalkıştığı ise anlaşılamadı.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Cezası onandı, tatil yolunda yakalandıCezası onandı, tatil yolunda yakalandı
Trafik polisinden takdirlik görevTrafik polisinden takdirlik görev
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de site bahçesinde erkek cesedi bulundu

Ümraniye'de site bahçesinde erkek cesedi bulundu

Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı

Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı

Yok böylesi! Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

İzmir'de şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.