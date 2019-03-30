İntihara kalkışan şahıs iki saatte ikna edilebildi

Karaman’da intihara kalkışan şahıs, polis tarafından 2 saatte ikna edilerek aşağıya indirilebildi.

Olay, saat 23.45 sıralarında Yeni Mahalle Mut Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartman inşaatında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatın 3. katının penceresinde bir şahsın olduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, şahsın atlama ihtimaline karşı branda açarken, polis ekipleri de yanına çıktı. İsminin Ahmet olduğu öğrenilen ve konuşmayan şahıs, bir türlü aşağıya inmesi yönünde ikna edilemedi. Şahsın bir ara atlayacak gibi aşağıya doğru sarkması ise aşağıda bulunanların yüreğini ağzına getirdi.

Kar yağışı altında itfaiye ile birlikte açılan brandayı tutan vatandaşlarsa soğuk hava nedeniyle üşüyünce diğer vatandaşlarla sık sık el değiştirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürü Muhammet Ergin tarafından ikna edilen şahıs aşağıya indirilerek, önce hastaneye sonra da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Herhangi bir talepte bulunmayan şahsın niye intihara kalkıştığı ise anlaşılamadı.

