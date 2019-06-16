İntihara kalkışan şahsı polis pencereden eve girerek kurtardı

Samsun’da eşi çocukları ile evi terk edince Babalar Günü’nde çocukları yanında olmadığı için ilaç içerek intihara kalkışan şahsı polis ekipleri pencereye tırmanarak içeri girip kurtardı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyevleri Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi bir hafta önce çocuklarını yanına alıp evi terk eden Y.Y. (37) Babalar Günü’nde çocukları yanında olmayıp yanına da gelmedikleri için girdiği bunalım sonucu çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıştı. Olayı haber alan Canik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler Y.Y.’nin birinci kattaki evine tırmanarak camdan içeri girip hayatını kurtardı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.Y. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

