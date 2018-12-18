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İntihara kalkıştı; 109 kişinin dolandırıcılık şüphelisi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 15:52 | Son Güncelleme

BURSA'nın Kestel ilçesinde kaymakamlık binasının terasına çıkarak intihara kalkışan İbrahim A., 2 saat süren çabayla ikna edildi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA) - BURSA'nın Kestel ilçesinde kaymakamlık binasının terasına çıkarak intihara kalkışan İbrahim A., 2 saat süren çabayla ikna edildi. İbrahim A.'nın, 109 farklı dolandırıcılık olayından kaydının bulunduğu öğrenildi. Bursa'nın Kestel ilçesinde öğle saatlerinde kaymakamlık binasına gelen İbrahim A. (35), yetkililere simitçi olduğunu ve devletin kendisine bakmadığını, borçları olduğunu söyledi. Yetkililerin, sıraya girip dilekçe doldurmasını istemesiyle öfkeye kapılan İbrahim A., kaymakamlık binasının terasına çıkarak kendini aşağıya sarkıttı. Vatandaşlar ve kaymakamlık çalışanları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın altına minder açarken, sağlık ekipleri hazır bekledi. İbrahim A., Kestel ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 saat sonra ikna edilelerek indirildi. İbrahim A.'nın 9 farklı şehirde 109 ayrı dolandırıcılık olayından kaydının bulunduğu, simitçi olmadığı öğrenildi. Öte yandan meraklı vatandaşlar, intihara kalkışan İbrahim A.'yı görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Cep telefonu kamerasıyla olayı görüntülemeye çalışan meraklı vatandaşları polis uzaklaştırdı.

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