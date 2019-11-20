HABER

İntihara kalkıştı, kaymakam ve emniyet müdürü para verince vazgeçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 18:47 | Son Güncelleme

BURSA'da, inşaat halindeki binanın çatısına çıkan H.İ.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'da, inşaat halindeki binanın çatısına çıkan H.İ. (27) intihar girişiminde bulundu. 1 saatlik çabaya karşın çatıdan inmeyen H.İ., Kaymakam ve Emniyet Müdürü'nün kendisine bir miktar para vermesiyle ile ikna oldu.
Olay, öğlenden sonra, Orhangazi ilçesi Tozkoparan Caddesi'nde, inşaat halindeki binada meydana geldi. Bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen H.İ, inşaatın çatısına çıkıp, atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, H.İ.'nin atlama riskine karşı minder açtı. Polis, itfaiyenin sepetli aracıyla çatıya çıkıp, H.İ.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalara rağmen H.İ. ikna olmadı.
PARAYI ALIP, EL ÖPTÜ
Bir süre sonra olay yerine Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Halis Erdoğan geldi. H.İ.'nin maddi sıkıntı yaşadığını öğrenen Yılmaz ve ve Erdoğan, polise bir miktar para verip, H.İ'ye ulaştırmalarını söyledi. Sepetli itfaiye aracı ile H.İ.'nin yanına çıkan polis, parayı kendisine verdi. Bunun üzerine H.İ. intihardan vazgeçti. İtfaiye ekiplerince indirilen H.İ., Kaymakam Yalçın Yılmaz’ın elini öptü. H.İ, ifadesi alınmak üzere karakolda götürüldü.
Öte yandan, olayı izleyen birkaç kişinin intihar girişimini cep telefonu kameralarıyla görüntülemesi dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'O kadar çok 'çirkin' dediler ki çareyi estetikte buldum''O kadar çok 'çirkin' dediler ki çareyi estetikte buldum'
Önce dua ettiler, sonra kapıyı kırıp camiyi soydularÖnce dua ettiler, sonra kapıyı kırıp camiyi soydular
7 metreden hastane bahçesindeki arabanın üzerine atladı7 metreden hastane bahçesindeki arabanın üzerine atladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet resmen iflas etti

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet resmen iflas etti

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

CHP genel başkanlığı için gündeme bomba gibi düşen iddia

CHP genel başkanlığı için gündeme bomba gibi düşen iddia

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüsteki 'Karşımda oturma, gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

Otobüsteki 'Gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

Son dakika! Bakan Kurum: Siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz

Bakan Kurum açıkladı: Satışına yasak getiriyoruz

Önce dua ettiler, sonra kapıyı kırıp camiyi soydular

Önce dua ettiler, sonra kapıyı kırıp camiyi soydular

Korkunç olay! 2.5 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşları tarafından dövüldü

Korkunç olay! 2.5 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşları tarafından dövüldü

Öldürdüğü babası için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuş

Babasını öldürüp yakmıştı! Her şeyi itiraf etti

Melisa Kalem, vurulduktan sonra annesini aramış

Vahşice öldürülmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.