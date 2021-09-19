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  4. İntihara kalkıştı! Nezaketiyle herkesi şaşırttı

İntihara kalkıştı! Nezaketiyle herkesi şaşırttı

19.09.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da alkollü olduğu iddia edilen şahıs, araç alt geçidi üstündeki demir korkuluklara tutunup intihar teşebbüsünde bulundu. Bir yakını tarafından ikna edilen şahıs, polis ekiplerini meşgul ettiği için özür diledi, polisin sigara teklifine de, "ayıp olmasın" dedi.

İntihara kalkıştı! Nezaketiyle herkesi şaşırttı

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 1 nolu Şarampol alt geçidi üstünde yaşandı.

ARAÇLAR DURDURULDU

Alkollü olduğu iddia edilen Caner Ö.’nün (41) alt geçidin üstündeki demir korkuluklara tutunduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Ö.’nün bulunduğu yerin tehlikeli olması sebebiyle polis ekipleri araç trafiğini durdurdu. Bir süre polis ekiplerinin ikna çabalarına yanıt vermeyen Caner Ö., olay yerine gelen bir yakını tarafından ikna edildi. Ekipler, şahsın ikna edilmesinin ardından araç trafiğini tekrar açtı.

ada

NEZAKETİYLE ŞAŞIRTTI

Bir süre yol kenarında sakinleştirilen Caner Ö., ekip otosuna bindirileceği sırada polis memurlarını meşgul ettiği için özür diledi. Sigara içtiği sırada yine bir polis memurunun, ‘karakolda içersin, arkadaşlar sana sigara verirler’ teklifine de, ‘ayıp olmasın adamlara’ cevabını verdi.

Caner Ö., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar antalya
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