İntihara sürüklenen Zehra Demir için adalet gelir mi?

Süleyman T., Zehra Demir'in kendisini aldattığını düşünüyordu. İddianamede anlatıldığına göre, bir gün Demir'in ağabeyini arayarak genç kadına hakaret etmeye başladı. Ancak tehdit telefonlarının ardı arkası kesilmedi. Zehra telefonlara çıkmak istemiyor, korkuyordu. “Adamı ayar etme, yoksa sizin evin orada kıyamet kopacak” şeklinde mesajlar gönderiyordu. Bir gün Zehra'yı arkadaşlarının yanında elinde bıçakla tehdit eden sanık, genç kadını rahat bırakmıyordu. Zehra’nın canına kıydığı gün takvimler 28 Eylül 2018'i gösteriyordu. Savcı, Zehra Demir’in intiharına Süleyman T.'nin onu korkutarak neden olduğunu belirterek, “başkasını intihara yönlendirme” suçundan cezalandırılmasını istedi.

“Ya benim olacak ya kara toprağın”

İddianame kabul edildi ve duruşmalar başladı. Mahkeme salonunda dinlenen tanıklar, Zehra’nın nasıl bir kapana kısıldığını anlatıyordu. Bir arkadaşı mahkeme heyetine, sanığın bir gün market dönüşü evin köşesinde yollarını keserek, “Neden kavuşmamızı istemiyorsun, neden hep engel çıkarıyorsun” dediğini, genç kadının Süleyman T.'ye kendisini rahat bırakmasını söylediğini, konuşmak istemediği zaman ailesine zarar vermekle tehdit ettiğini anlattı. Duruşmada dinlenen tanıklar ayrıca, sanığın Zehra Demir’e “Ya benim olacak ya kara toprağın, ondan başkası bana haram” sözlerini sarf ettiğini dile getirmişti. Ailesini de, “Sizi rezil edeceğim”, “Bu dünyayı size zindan edeceğim” gibi sözlerle tehdit ettiği de iddia edildi.

“Zehra korktu, balkondan atladı”

İddialara göre Zehra, ailesinin erkek arkadaşı olduğunu öğrenmesi üzerine zor durumda kalmıştı. Sanık duruşmada Zehra Demir’i mesaj atarak rahatsız ettiğini inkar ederek, “Her ne kadar soruşturma aşamasındaki ifademde Zehra’ya mesaj attığımı söylemişsem de mesaj atmadım” demişti. Tanık olarak dinlenen ablası Gurbet Esmer, kardeşinin intihar ettiği gün evde misafirlerin olduğunu, kapı zilinin devamlı olarak çaldığını, olay çıkmaması için aşağıya inerek sanığı evine göndermeye çalıştığını ancak üzerine yürümeye başladığını anlattı. Esmer’in anlatımına göre kız kardeşi kendilerini yukarıdan izlerken korkmuştu çünkü daha öncesinde "Kardeşlerini öldürürüm” şeklinde tehditler savurmuştu. Zehra Demir, sanığın elinde bıçakla olay çıkardığını görmesi üzerine dördüncü kattaki evlerinin balkonundan atlamış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.