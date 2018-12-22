HABER

İntihara teşebbüs etmeden polisi arayan kişi, kendini ağaca astı, son anda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 19:48 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, eşinin şikayeti üzerine, uzaklaştırma kararı bulunan Hüseyin U., polisi arayıp intihar edeceğini söyledi.

İntihara teşebbüs etmeden polisi arayan kişi, kendini ağaca astı, son anda kurtarıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, eşinin şikayeti üzerine, uzaklaştırma kararı bulunan Hüseyin U., polisi arayıp intihar edeceğini söyledi. Olay yerine gelen ekipler Hüseyin U.'yu ormanlık alanda atkı ile ağaca asılı halde bularak hastaneye kaldırdı.
Olay, akşam saatlerinde Kestaneci Mahallesi Radar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin U.’nun eşi Ş.U., yaşadıkları tartışmanın ardından eşinden şikayetçi oldu. Hüseyin U. hakkında mahkeme tarafından evden uzaklaştırma kararı verildi. Psikolojik bunalıma girdiği ileri sürülen Hüseyin U., polisi arayarak intihar edeceğini söyledi. Polis ekipleri ormanlık alanda yaptığı aramada Hüseyin U.’yu atkı ile ağaca asılı halde buldu. Ekipler tarafından kurtarılan Hüseyin U., özel hastaneye kaldırıldı. Hüseyin U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İntihara teşebbüs etmeden polisi arayan kişi, kendini ağaca astı, son anda kurtarıldıİntihara teşebbüs etmeden polisi arayan kişi, kendini ağaca astı, son anda kurtarıldı

PARTNERSibel Can'ın oğlu Emir gecelerde!Sibel Can'ın oğlu Emir gecelerde!
Sokak ortasında tartıştığı inşaat işçisini öldürdü (2)Sokak ortasında tartıştığı inşaat işçisini öldürdü (2)
Kamışlı'daki teröristlere gönderilen iş makineleri ve tanker görüntülendiKamışlı'daki teröristlere gönderilen iş makineleri ve tanker görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş sırasında basıldılar! 2 erkek, 4 kadın ve aracı gözaltında

Fuhuş sırasında basıldılar! 2 erkek, 4 kadın ve aracı gözaltında

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

Bursa'da vahşet! Eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da vahşet! Eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu

Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu

Konya'da korkunç olay! Eski koca dehşeti

Eski koca dehşeti! Ölü bulundular

Cinsel istismarla suçlanan 'sahte şeyh'in cezası belli oldu

5 erkeğe cinsel istismarda bulunmuştu! 'Sahte şeyh' için karar verildi

'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.