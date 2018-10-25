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İntihara yönlendirme davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 14:50 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden Erol Çetin'e, intihara yönlendirici sözler söyledikleri gerekçesiyle 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen 2 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı - Mahkeme sanık iki kadına 3 yıl dörder ay hapis cezası verdi

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden Erol Çetin'e, "Atlayacaksan atla." dedikleri iddiasıyla yargılanan Hülya Uysal ile Merve Özocak'a, 3 yıl dörder ay hapis cezası verildi.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, maktulün kardeşi müşteki Ramazan Çetin ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık Hülya Uysal'ın avukatı, müvekkilinin intihara teşvik edici söz söylemesinin mümkün olmadığını savundu.

Maktul ile müvekkilinin bulunduğu yer arasındaki mesafe nedeniyle atılı sözleri söylese dahi duyulamayacağını öne süren sanık avukatı, beraat talebinde bulundu.

Sanık Merve Özocak'ın avukatı da yolun trafiğe kapatılması nedeniyle müvekkilinin yaklaşık 2,5 saat yolda kaldığını söyledi.

Müvekkilinin, intihara teşebbüs eden kişinin köprüde kaldığı süre nedeniyle şov yaptığı kanaati ile kendi kendine bir şeyler söylediğini aktaran sanık avukatı, bunu maktulun duymasının mümkün olmadığını ifade etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Merve Özocak ve Hülya Uysal'ı, Erol Çetin'e yönelik "intihara teşvik etmek" suçundan önce dörder yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkumiyetin sanıkların gelecekleri üzerindeki etkilerini göz önüne alan mahkeme, verilen cezayı 3 yıl dörder aya düşürdü.

- Olayın geçmişi

Olay tarihinde adı Boğaziçi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 8 Mart 2016'da atlayarak intihar eden Erol Çetin'e, korkuluklardan inmek üzereyken "Atlayacaksan atla" dedikleri iddiasıyla "intihara yönlendirme" suçundan tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen tutuksuz sanıklar Hülya Uysal ile Merve Özocak, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar Uysal ile Özocak'ın "intihara yönlendirme" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

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