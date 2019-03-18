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İntihardan komiser Ceren vazgeçirdi (TAMAMI)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, bunalıma girdiği öne sürülen Ferhat K., intihar etmek için falezlere çıktı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, bunalıma girdiği öne sürülen Ferhat K., intihar etmek için falezlere çıktı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan ve falezlerin uç noktasına kadar ilerleyen Ferhat K.'yi komiser Ceren Güvel, ikna edip, eyleminden vazgeçirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde, kuğulu parkın bulunduğu falezlerde meydana geldi. Falezlerin kenarına kadar gelen Ferhat K.'yi görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, Ferhat K.'yi ikna etmeye çalıştı. Ferhat K.'nin atlama ihtimaline karşı çok yaklaşamayan ekipler, ikna çabalarını sürdürdü. Yanına kimseyi yaklaştırmayan Ferhat K., falezlerde daha da aşağı inmeye çalıştı. Ferhat K.'nin atlamakta kararlı olduğunu anlayan ekipler amiri komiser Ceren Güvel, yanına yaklaşıp, yardımcı olma sözü verdi. Güvel'in sözleri üzerine ikna olan Ferhat K., intihardan vazgeçti. Polis ekiplerince ekip otosuna bindirilen Ferhat K., polis merkezine götürüldü.

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