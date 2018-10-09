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İntihardan kurtarıp, iş veren başkana böyle teşekkür ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 14:09 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, iş bulamadığı ve ailevi sorunları olduğu gerekçesiyle defalarca intihar girişiminde bulunan Veli Genç (53), kendisini işe alarak, hayatını kurtardığına inandığı belediye başkanına, üzerinde fotoğrafı basılı tişörtüyle temizlik yaparak, teşekkür ediyor.

İntihardan kurtarıp, iş veren başkana böyle teşekkür ediyor

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, iş bulamadığı ve ailevi sorunları olduğu gerekçesiyle defalarca intihar girişiminde bulunan Veli Genç (53), kendisini işe alarak, hayatını kurtardığına inandığı belediye başkanına, üzerinde fotoğrafı basılı tişörtüyle temizlik yaparak, teşekkür ediyor.
Nizip'te oturan, inşaatlarda çalışan, 3 çocuk babası Veli Genç, 2008 yılında alkol bağımlısı olması ve iş bulamaması nedeniyle ailevi sorunlar yaşamaya başladı. Bu süreçte defalarca ilçe merkezindeki elektrik direklerine çıkarak, intihar girişiminde bulunan Genç, güvenlik güçlerince ikna edildi. İş bulamadığı gerekçesiyle intihar girişimini birçok kez tekrarlayan Genç, aynı sene Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan tarafından işe alındı. Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Genç, zaman içinde ailevi sorunlarını aştı ve alkolü bıraktı.
Veli Genç, son dönemlerde, intiharın eşiğindeyken, hayatının değişmesini sağladığına inandığı Nizip Belediye Başkanı Akdoğan'ın fotoğrafı basılı tişörtüyle temizlik yapmaya başladı. Görev yaptığı caddeleri üzerindeki başkanın fotoğrafı olan tişörtle temizleyen Genç, Akdoğan'a sevgisini böyle gösterdiğini ve teşekkür ettiğini söyledi.
'BENİ ÖLÜMDEN KURTARDI'
Kendisini görenlerin şaşırdığını anlatan Veli Genç, "Ben belediyede işe girmeden önce maddi sıkıntılar yaşıyordum, ailemle aram kötüydü ve her gün alkol alıyordum. Sonunda benim için kurtuluşun, ölüm olacağına inandım ve birçok kez elektrik direğine çıkarak, intihara teşebbüs ettim. 2008 yılında Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, elimden tuttu; beni ölümden, ailemi de dağılmaktan kurtardı ve işe aldı. Bugün çocuklarımın karnı doyuyor, ben alkolden kurtuldum ve hayatım yeniden şekillendi. Hayatımdaki bu değişimi önce Allah’a sonra da belediye başkanımıza borçluyum. Bu nedenle ben de başkanımızın fotoğrafını tişörte bastırarak, gururla giyiyorum ve giymeye de devam edeceğim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İntihardan kurtarıp, iş veren başkana böyle teşekkür ediyorİntihardan kurtarıp, iş veren başkana böyle teşekkür ediyorİntihardan kurtarıp, iş veren başkana böyle teşekkür ediyorİntihardan kurtarıp, iş veren başkana böyle teşekkür ediyor

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