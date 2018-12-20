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İntihardan vazgeçirildi, üzerinden sıkıntılarını anlattığı not çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 15:30 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, 2 çocuk babası H.M.Y.

İntihardan vazgeçirildi, üzerinden sıkıntılarını anlattığı not çıktı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, 2 çocuk babası H.M.Y. (40), özel televizyon kanalının da olduğu 4 katlı iş merkezinin çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin ikna edip, aşağı indirdiği H.M.Y.'nin üzerinden ekonomik sıkıntılarını yazdığı 2 sayfalık intihar notu çıktı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda bulunan 4 katlı iş merkezinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası H.M.Y., iş merkezinin çatısına çıkıp, "Bıktım artık, yaşamak istemiyorum" diye bağırmaya başladı. Cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de arayan H.M.Y., görevlilere intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan polis ekipleri, 30 dakikalık çaba sonucu H.M.Y.'yi ikna edip, aşağı indirdi. Daha önce günlük işlerde çalıştığı ve uzun süredir iş bulamadığı için maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen H.M.Y., Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi. H.M.Y.'nin üzerinden ekonomik sıkıntılarını anlattığı 2 sayfalık intihar notu çıktığı belirtildi.

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İntihardan vazgeçirildi, üzerinden sıkıntılarını anlattığı not çıktıİntihardan vazgeçirildi, üzerinden sıkıntılarını anlattığı not çıktı

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