İntihardan vazgeçti, ayağı kayınca kayalıklardan yuvarlandı

SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta bunalıma girerek intihar amaçlı kayalıklara çıkan B.D. (16) adlı genç kız, polisin çabasıyla ikna edildi. Bulunduğu yerden polislerin yanına çıkmaya çalışan genç kız zemindeki çamur nedeniyle ayağı kayınca 20 metre yükseklikten yuvarlanarak yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Abdulvahabi Gazi Mahallesi'ndeki Yukarı Tekke Mezarlığı arkasında bulunan uçurumda meydana geldi. İddiaya göre bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen lise öğrencisi B.D. uçurum kenarına gelerek bir süre oturdu. Burada sosyal medya hesaplarından 'Herkes hakkını helal etsin, artık B. diye biri yok' yazdı. Ardından bulunduğu yerin fotoğrafını çekerek 've son dakikalarım' yazısıyla paylaşım yaptı.

Bu paylaşımları gören ailesi durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. B.D.'nin paylaştığı fotoğraftan bulunduğu yer tespit edildi. Yanına ulaşan ekipler uzun süren ikna çabaları sonrası B.D.'yi intihardan vazgeçirdi. Oturduğu yerden kalkarak ekiplerin yanına gelmeye çalışan B.D.'nin çamurlu zemin nedeniyle ayağı kaydı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten yuvarlanan B.D.'nin iki bacağında kırıklar meydana geldi. Olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.D tedaviye alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

