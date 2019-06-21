HABER

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 11:09 | Son Güncelleme

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, İstanbul Havalimanı'nda intihar eden güvenlik görevlisinin yaşanan olay öncesinde işten çıkarıldığı iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İGA'dan yapılan açıklamada, havalimanı işletmesinde görev yapmış merhum İbrahim Layık'ın intiharının ardından konunun sosyal medyada ve bazı yayın organlarında "işten çıkarılma" gibi asılsız bir iddia ile ilişkilendirilmesine istinaden açıklama yapma zorunluluğunun doğduğu belirtildi.

Merhum iş arkadaşları Layık'ın işten çıkarıldığı iddiasının kesinlikle asılsız olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Merhum, üzücü olaydan önce kendi isteğiyle İGA İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yazılı bir dilekçe ile başvurarak, istifasını sunmuştur. Kendisi kalmaya ikna edilmeye çalışılmasına rağmen istifasına gerekçe olarak da ailevi nedenleri göstermiştir. İstifa dilekçesi halihazırda İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğümüzde bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İGA olarak merhum İbrahim Layık'ın ailesinin yanında olmak, derin acılarını paylaşmak adına her türlü girişimin gerçekleştirildiği, bu süreçte dayanaksız iddialarla konunun çarpıtılmaya çalışılmasından büyük üzüntü duyulduğu, merhuma bir kez daha Allah'tan rahmet ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilendiği kaydedildi.

LAYIK'IN İNTİHARI

Layık'ın intiharına ilişkin olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Güvenlik görevlisi İbrahim Layık'ın aynı iş yerinde çalışan arkadaşına evlenme teklif ettiği, ancak reddedildiği bunun üzerine iş yerinden ayrıldığına dair istifa dilekçesi yazıp imzaladıktan sonra intihar ettiği anlaşılmıştır." denilmişti.

Kaynak: AA

PARTNERBeyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!Beyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!
Uyuşturucuyu elektrik saatine sakladılarUyuşturucuyu elektrik saatine sakladılar
Zonguldak'ta 12 FETÖ şüphelisi adliyedeZonguldak'ta 12 FETÖ şüphelisi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İGA İbrahim Layık

En Çok Okunan Haberler

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan HDP'ye 23 Haziran seçimi çağrısı: Tarafsız kalın

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan HDP'ye 23 Haziran seçimi çağrısı: Tarafsız kalın

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

İran, dünyayı sarsan görüntüleri yayınladı!

İran, dünyayı sarsan görüntüleri yayınladı!

G.Saray'dan sürpriz transfer!

G.Saray'dan sürpriz transfer!

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.