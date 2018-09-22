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İntiharından önce cesedinin adresini verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 17:26 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bunalıma giren Hasan D.

İntiharından önce cesedinin adresini verdi

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bunalıma giren Hasan D. (27), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Gelin cesedimi alın" dedi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, bölgeye ulaşınca Hasan D.'nin ağaca asılı cesedini buldu.
Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 15 gün önce çalıştığı kargo şirketindeki işinden ayrılan Hasan D., dün saat 21.00'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bulunduğu adresi verip, "Cesedimi buradan alabilirsiniz" dedi ve cep telefonunu kapattı. Acil Çağrı Merkezi, jandarma ve sağlık ekiplerini Hasan D.'nin verdiği adrese, Esenköy Mahallesi'ndeki derenin kenarına yönlendirdi. Çok kısa sürede olay yerine giden ekipler, yüksek sesli müziğin çaldığı bir otomobili gördü. Hemen yanındaki ağaçta ise Hasan D.'nin asılı bedenini buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasan D.'nin öldüğünü belirledi. Hasan D.'nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İntiharından önce cesedinin adresini verdi

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