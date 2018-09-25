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İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 10:35 | Son Güncelleme

Kocaeli'de oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiği iddia edilen İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim yaptığı açıklamada, 'Haberlerde konu çok farklı anlatılıyor' dedi. Devrim, ses kaydının da rızası dışında alındığını söyledi.

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

Hafize Devrim savcılığa yaptığı şikayette, basında yer alan haberlerden rahatsızlık duyduğunu, eşinin bir fabrikada çalıştığını, bir buçuk yıl önce kredi çekerek ev aldıklarını, kredi borçlarını düzenli olarak ödeyebildiklerini, kredi borçları dışında herhangi bir borçlarının olmadığını belirtti.

Eşinin Kurban Bayramı'nda motosiklet kazası nedeniyle yaralandığını ve raporlu olduğunu ifade eden Hafize Devrim, "İşten çıkarılması veya maaşının ödenmemesi gibi bir durum söz konusu değildi. Ancak omzundaki kırık sebebiyle kolunda güç kaybı olduğunu söylüyordu" dedi.

Devrim, şöyle devam etti:

"Çalışamayabileceğini, evi geçindiremeyeceğini düşünüyordu. Bunu çok kafasına takıyordu. Halbuki tedavisi iyi gidiyordu. Evde oturunca çalışmaya alışkın olduğu için iyice bunaldı. Kolundaki güç kaybı da canını sıktı. Böylelikle psikolojisi bozuldu."

Habere konu olan pantolon alma meselesine de açıklık getiren Devrim, "Çocuklar okula başlamadan önce okula göre bir pantolon almadık. Daha sonra ‘Gebze'ye gittiğimizde alırız' diye düşünmüştük. O gün Y. (oğlu) okula gitti. Ancak pantolonunun farklı olması sebebiyle okuldan gönderilmesi gibi bir durum söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

Çocuğunun kendisine derslere girdiğini söylediğini aktaran Hafize Devrim, "Zaten okul çıkışı eve geldi. Siyah pantolon alması gerektiğini söyleyince eşim ile birlikte gidip pantolonunu aldılar. Haberlerde konu çok farklı anlatılıyor" diye konuştu.

'EŞİMİN ÖLÜMÜ SUİSTİMAL EDİLDİ'

Hafize Devrim, muhtar ve gazetecinin evine geldiğini, gazetecinin bilgisi ve rızası dışında ses kaydı aldığını, konuşmasının çarpıtılarak haber yapıldığını, eşinin ölümünün suistimal edildiğini söyleyerek, ‘bilgisi ve rızası dışında konuşmasını kayda alan ve yayınlayan gazeteciden ve ona yardımcı olan' kişiler hakkında şikayette bulundu.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Kadini kim ikna etti aksini soylemeye merak ettim ve inanmadim.
Bu bayanın sesi ve sözleri sabit ise şimdi ki açıklama baskıyla yaptırılan açıklamadır. Gazeteci seni cebir ile böyle konuşturdu diyorsan ispatlamak sana düşer.
Nooldu lan.. ötsenize......!
Ne güzel metin okuyor anlası.
haberi yapan gazeteci için yorum yazan yüzsüzler bu haberi okumuştur sanırım ar damarı çatlayana fer etmez ama...
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