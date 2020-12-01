İntikam cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde daha önce akrabalarını silahla yaralayan kişiden intikam almak isteyen cinayet zanlısı, husumetli olduğu kişiyi yol kenarında pusu kurarak tabancayla öldürmüştü. Olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi Şehit Mustafa Erciyes Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Berkay G., daha önce de bir silahlı yaralama olayından dolayı husumetli olduğu Sedat Ergin’i cadde üzerinde pusu kurarak bekledi. Daha sonra Ergin’i gören Berkay G., yaşanan tartışmanın ardından belindeki tabancayı çıkararak ateş etti. Saldırganın silahından çıkan mermilerin isabet ettiği Sedat Ergin kanlar içerisinde yere yığılırken, cinayet zanlısı Berkay G. ise olay yerinden kaçtı. Zanlı, polisin çalışmaları sonucu yakalandı. Yaşanan cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

