İntizar'dan Mustafa Ceceli'ye gönderme: İnsan olamadınız

Mustafa Ceceli, Mayıs 2017'de 9 yıllık eşi, oğlu Arın'ın (7) annesi Sinem Gedik'ten boşanmış, 45 gün sonra Selin İmer ile evlenmişti.

Eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığına yönelik iddialar sonrası, Mustafa Ceceli oğlunun velayetini almak için harekete geçmişti.

Yankıları devam eden olay sonrası İntizar dün Uşak'ın Sivaslı ilçesinde konser verdi. Gurbetçi Festivali'nde sahneye çıkan İntizar, kendisini dinlemeye gelenlere şunları söyledi:

''BU FİLMİN SONUNU ÇOK MERAK EDİYORUM''

"Yağmur, çamur derken otelde sıkıldım. Yağmur yağsa da sahneye çıkacağım, dedim. Şarkılar susarsa dünya biter, insanlık biter. Aşkla sevgiyle büyük bir edeple saygıyla hepinizi kucaklıyorum. Hayatım boyunca bir edepsizliğim kendimce olmadı, bilmiyorum. Başka şansımız yok, sevmekten başka. En büyük sır; sevmek, koşulsuz sevmek. Öyle ya da böyle sevmek, sevmek ve sevilmek.

Ne kötüler sarmış dört bir yanımızı. Ne ara bu kadar kötü ve çirkin olduk? Eyvahlar olsun. Hakim, savcı, yargıç oldunuz. Cennet, cehennem oldunuz. Dut oldunuz, put oldunuz. İnsan olamadınız.